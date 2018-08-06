В Казани стало на треть меньше рекламных конструкций

На 33% — до 898 мест сократилась наружняя реклама в Казани, сообщил 6 августа на деловом понедельнике в мэрии начальник управления наружной рекламы Аскар Багаутдинов. Главная причина — повышение в два раза стоимости рекламного места — с 232 тысячи рублей до 445 тысяч рублей.

Лоты подорожали и из-за появления электронно-цифровых конструкций. В новой схеме предусмотрено 55 еврощитов с электронно-цифровой поверхностью. Договоры с предпринимателями на аренду прошли через торги, они заключаются на 10 лет.

Итого совокупный доход за 10 лет составит 3 млрд 193 млн рублей. Казань ежегодно будет получать от рекламной деятельности 319,3 млн рублей, что на 25% больше, чем по итогам предыдущих торгов 2012 года, заявил Багаутдинов.