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В Казани стало на треть меньше рекламных конструкций
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В Казани стало на треть меньше рекламных конструкций 

АиФ Казань 9 часов назад
Фото: АиФ Казань
На 33% — до 898 мест сократилась наружняя реклама в Казани, сообщил 6 августа на деловом понедельнике в мэрии начальник управления наружной рекламы Аскар Багаутдинов. Главная причина — повышение в два раза стоимости рекламного места — с 232 тысячи рублей до 445 тысяч рублей.
Лоты подорожали и из-за появления электронно-цифровых конструкций. В новой схеме предусмотрено 55 еврощитов с электронно-цифровой поверхностью. Договоры с предпринимателями на аренду прошли через торги, они заключаются на 10 лет.
Итого совокупный доход за 10 лет составит 3 млрд 193 млн рублей. Казань ежегодно будет получать от рекламной деятельности 319,3 млн рублей, что на 25% больше, чем по итогам предыдущих торгов 2012 года, заявил Багаутдинов.
АиФ Казань: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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