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С самой дорогой улицы России исчезают бутики
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Люксовые бренды начали закрывают бутики на самой дорогой улице России 

Прайм 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Столешниковом переулке Москвы с начала 2018 года свои магазины закрыли такие бренды класса "люкс" и "премиум", как Michael Kors, Chaumet, Moncler и Jimmy Choo. Об этом пишет РБК со ссылкой на консультантов рынка недвижимости JLL и CBRE.
На сайте по аренде и продаже недвижимости ЦИАН с пометкой "свободно" предлагаются помещение площадью 147 квадратных метров, которое в доме № 9 занимал бренд Moncler, а также помещение в 168 метров в доме № 11, где раньше был расположен магазин обувного дома Jimmy Choo.
Отмечается также, что переехать с самой дорогой улицы уже думает бренд Van Cleef & Arpels: уже сейчас в аренду предлагается помещение площадью 370 квадратных метров в доме № 9, которое в настоящее время занимает этот бренд.
Один из собеседников издания пояснил, что бренд Van Cleef планирует переехать в Петровский переулок: там уже висит баннер о скором открытии бутика.
"После того как в 2012 году Столешников переулок стал пешеходным, запрет на парковку лишил улицу ее целевой высокодоходной аудитории, констатирует Матуева. По ее мнению, у арендаторов снизились обороты, и именно этим обусловлено их желание сменить локацию", — отмечает издание.
Тем не менее, падение оборотов торговли в Столешниковом долгое время не влияло на ставки аренды. В прошлом 2017 году компания Cushman & Wakefield в четвертый раз признала эту улицу Москвы самой дорогой улицей России по стоимости аренды торговых помещений. В среднем это 3,1 тысячи евро (215 тысяч рублей по курсу того времени), за 1 кв. м в год. В общемировом рейтинге Столешников переулок занял 15 место. На первом — Пятая авеню в Нью-Йоркe (США), где аренда одного метра в год составляет 28,2 тысячи евро.
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Комментарии22  Ещё 4 источника 
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