В Самаре на содержание чиновников потратили более 1,6 миллиарда рублей

В Самаре насчитали более 10 тысяч муниципальных служащих

Мэрия Самары отчиталась о расходах на содержание чиновников по итогам первого полугодия. Как говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации, речь идет о 1071 муниципальном служащем органов местного самоуправления и 9779 работниках муниципальных предприятий.

— Размер фактических затрат на оплату труда первой группы составил 267,3 миллиона рублей. На зарплату работников муниципальных учреждений Самары из городского бюджета потратили 1,44 миллиарда рублей, — говорится в документе.

В 2018 году затраты на зарплату чиновников в Самаре возросли. Городским властям пришлось добавлять на эти цели деньги из городского бюджета. Как объясняло руководство профильного департамента, это связано с набором новых сотрудников в районные администрации.

По данным Самарастата, средняя зарплата чиновников в Самарской области составляет около 38800 рублей.