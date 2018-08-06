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В Самаре на содержание чиновников потратили более 1,6 миллиарда рублей
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В Самаре на содержание чиновников потратили более 1,6 миллиарда рублей 

63.ru 9 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре насчитали более 10 тысяч муниципальных служащих
Мэрия Самары отчиталась о расходах на содержание чиновников по итогам первого полугодия. Как говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации, речь идет о 1071 муниципальном служащем органов местного самоуправления и 9779 работниках муниципальных предприятий.
— Размер фактических затрат на оплату труда первой группы составил 267,3 миллиона рублей. На зарплату работников муниципальных учреждений Самары из городского бюджета потратили 1,44 миллиарда рублей, — говорится в документе.
В 2018 году затраты на зарплату чиновников в Самаре возросли. Городским властям пришлось добавлять на эти цели деньги из городского бюджета. Как объясняло руководство профильного департамента, это связано с набором новых сотрудников в районные администрации.
По данным Самарастата, средняя зарплата чиновников в Самарской области составляет около 38800 рублей.
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