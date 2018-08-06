После коррекции рубль продолжит ослабляться из-за конфликта США и Китая

В пятницу, 3 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 6 коп. (-0,57%), до 63,33 руб., курс евро — на 18 коп. (-0,25%), до 73,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-35.89%), а в паре евро/рубль — 346.3 млн евро (-25.76%).

Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,4549 руб., что выше предыдущего закрытия на 57,68 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,4744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 5,38 коп.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Курс доллара опустился до 63,15 руб., курс евро — до 73,14 руб. Российской валюте удалось скорректироваться на фоне общего ослабления доллара и восстановления цен на нефть на американской сессии.

Доллар подешевел к основным валютам по всему глобальному рынку после выхода неоднозначных данных по рынку труда в США, а также снижения доходности 10-летних американских облигаций. Доходность упала с 2,997% до 2,949%.

В понедельник, 6 августа, на биржах в Азии нефть торгуется в плюсе. С открытия рубль получит небольшую поддержку. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем оказывает негативное влияние на настроение инвесторов, поэтому укрепление рубля будет сдержанным. По прогнозу в начале сессии жду снижения курса доллара до 63,20 руб. и роста до 63,50 руб. к закрытию дня. По паре евро/рубль ожидаю восстановления цены до 73,75 руб.

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