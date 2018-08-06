Ещё
После коррекции рубль продолжит ослабляться из-за конфликта США и Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.29
+0.07 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

После коррекции рубль продолжит ослабляться из-за конфликта США и Китая 

Прайм 9 часов назад
Фото: Прайм
В пятницу, 3 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 6 коп. (-0,57%), до 63,33 руб., курс евро — на 18 коп. (-0,25%), до 73,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-35.89%), а в паре евро/рубль — 346.3 млн евро (-25.76%).
Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,4549 руб., что выше предыдущего закрытия на 57,68 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,4744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 5,38 коп.
Торги по рублевым парам закрылись снижением. Курс доллара опустился до 63,15 руб., курс евро — до 73,14 руб. Российской валюте удалось скорректироваться на фоне общего ослабления доллара и восстановления цен на нефть на американской сессии.
Доллар подешевел к основным валютам по всему глобальному рынку после выхода неоднозначных данных по рынку труда в США, а также снижения доходности 10-летних американских облигаций. Доходность упала с 2,997% до 2,949%.
В понедельник, 6 августа, на биржах в Азии нефть торгуется в плюсе. С открытия рубль получит небольшую поддержку. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем оказывает негативное влияние на настроение инвесторов, поэтому укрепление рубля будет сдержанным. По прогнозу в начале сессии жду снижения курса доллара до 63,20 руб. и роста до 63,50 руб. к закрытию дня. По паре евро/рубль ожидаю восстановления цены до 73,75 руб.
График
Прайм: последние новости
Люксовые бренды начали закрывают бутики на самой дорогой улице России ОБЗОР: Путин подписал закон об отмене налога на движимое имущество организаций Денежный рынок: ставка однодневного валютного свопа вернулась к уровню бида ЦБ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени99
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение