Ещё
Более 40 заключений о соответствии выдал Москомстройинвест в июле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.31
+0.09 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Более 40 заключений о соответствии выдал Москомстройинвест в июле 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Более 40 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС) выдал Москомстройинвест в июле 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его главу Константина Тимофеева.
«В июле этого года Москомстройинвест выдал 42 заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС). Для сравнения за аналогичный период 2017 г. комитет одобрил 11 заключений. Отмечу, что все разрешения на строительство, по выданным в июле ЗОС, получены застройщиками до вступления в силу поправок в закон «О долевом строительстве» №214-ФЗ», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
В пресс-службе уточнили, что всего с начала года в комитет поступило 316 заявлений на получение ЗОС, по 171 из них выдано положительное заключение.
«Оставшиеся заявки направляются застройщику на доработку и устранение выявленных специалистами комитета недочетов. После внесения необходимых корректировок застройщик может снова подать документы на получение ЗОС», — пояснил К. Тимофеев.
Отмечается, что согласно 214-ФЗ с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.
Агентство «Москва»: последние новости
«Дом.РФ» откроет программу рефинансирования ипотечных кредитов для дольщиков Urban Group 6 августа Более 40 домов ввели в эксплуатацию в проблемном ЖК «Ново-Никольское» Площадь построенных за шесть лет социальных объектов в ТиНАО превысила 350 тыс. кв. м
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени103
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение