Более 40 заключений о соответствии выдал Москомстройинвест в июле 

Более 40 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС) выдал Москомстройинвест в июле 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его главу Константина Тимофеева.
«В июле этого года Москомстройинвест выдал 42 заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС). Для сравнения за аналогичный период 2017 г. комитет одобрил 11 заключений. Отмечу, что все разрешения на строительство, по выданным в июле ЗОС, получены застройщиками до вступления в силу поправок в закон «О долевом строительстве» №214-ФЗ», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
В пресс-службе уточнили, что всего с начала года в комитет поступило 316 заявлений на получение ЗОС, по 171 из них выдано положительное заключение.
«Оставшиеся заявки направляются застройщику на доработку и устранение выявленных специалистами комитета недочетов. После внесения необходимых корректировок застройщик может снова подать документы на получение ЗОС», — пояснил К. Тимофеев.
Отмечается, что согласно 214-ФЗ с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.