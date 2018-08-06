Госинспекция рассказала о ходе строительства «Демидов Парка» в Новоалтайске

Специалисты Госинспекции Алтайского края побывали с проверкой на объекте долевого строительства в Новоалтайске — «Демидов парк».

Как пишет ведомство, такие проверки проходят каждую неделю. По последним данным, на нескольких блок-секциях (3,4) рабочие уже устанавливают витражи на лоджиях. Навесные вентилируемые фасады появляются на блок-секциях №4 и 5. Завершилась стяжка полов в блоках №7, а также кровельные работы на блок-секциях №1-5. Отделочные работы ведутся в трех секциях — №5, 6 и 7. От котельной к дому вскоре начнут прокладывать теплосети. Как пишет ведомство, всего в работах задействовано около 100 строителей.

Напомним, строительство объекта долевого строительство «Демидов парк», участниками которого стали 544 гражданина, началось в 2014 году. Спустя два года работы были приостановлены из-за финансовых проблем застройщика.

Но после вмешательства правительства строительство возобновили. Власти выделили 200 млн рублей на покупку жилья в данном доме для медицинских кадров.