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Госинспекция рассказала о ходе строительства «Демидов Парка» в Новоалтайске
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Госинспекция рассказала о ходе строительства «Демидов Парка» в Новоалтайске 

АиФ — Алтай 9 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалисты Госинспекции Алтайского края побывали с проверкой на объекте долевого строительства в Новоалтайске — «Демидов парк».
Как пишет ведомство, такие проверки проходят каждую неделю. По последним данным, на нескольких блок-секциях (3,4) рабочие уже устанавливают витражи на лоджиях. Навесные вентилируемые фасады появляются на блок-секциях №4 и 5. Завершилась стяжка полов в блоках №7, а также кровельные работы на блок-секциях №1-5. Отделочные работы ведутся в трех секциях — №5, 6 и 7. От котельной к дому вскоре начнут прокладывать теплосети. Как пишет ведомство, всего в работах задействовано около 100 строителей.
Напомним, строительство объекта долевого строительство «Демидов парк», участниками которого стали 544 гражданина, началось в 2014 году. Спустя два года работы были приостановлены из-за финансовых проблем застройщика.
Но после вмешательства правительства строительство возобновили. Власти выделили 200 млн рублей на покупку жилья в данном доме для медицинских кадров.
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