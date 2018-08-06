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Хабаровский край лидирует по поддержке «гектарщиков»
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Хабаровский край лидирует по поддержке «гектарщиков» 

Хабаровский край сегодня 9 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае оказывают наибольшую помощь участникам программы «Дальневосточный гектар». К такому выводу пришли эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, проанализировав статистические данные девяти субъектов ДФО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ.
— Объем оказанной получателям «дальневосточного гектара» помощи приближается к отметке в половину миллиарда. Это лучшее свидетельство того, что граждане приступили к освоению «дальневосточных гектаров» и используют меры государственной поддержки для воплощения своих предпринимательских проектов, — рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.
Согласно статистике, за период действия программы «Дальневосточный гектар» более 1,5 тысяч граждан воспользовались мерами господдержки. Общая сумма составила 443 млн руб. Наибольший объем финансирования был оказан по грантам на развитие семейной животноводческой фермы — 187,9 млн рублей и «Начинающий фермер» — 147,1 млн рублей.
Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае — 228,6 миллионов рублей. По 48 млн рублей предоставлено в рамках господдержки получателям «гектаров» в Амурской области и Приморье. В Якутии, участники программы «Дальневосточный гектар» получили более 40,4 миллионов рублей. В Магаданской области поддержка оказана на 27,4 млн рублей.
Наиболее популярны среди участников программы «Дальневосточный гектар» такие меры поддержки, как как гранты на поддержку создания крестьянских (фермерских) хозяйств, гранты «Начинающий фермер», гранты на развитие семейной животноводческой фермы, субсидии на содержание коров молочных и мясных пород, гранты начинающим предпринимателям, а также единовременная финансовая помощь безработным гражданам при их регистрации в качестве ЮЛ, ИП, К (Ф) Х.
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