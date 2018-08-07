Севергазбанк в рамках акции снизил ставки по кредитам бизнесу

Акция Севергазбанка «Вступай в команду партнеров» распространяется на три программы кредитования бизнеса.

Денежные средства на приобретение основных средств по программе «Модернизация» могут быть привлечены под минимальную ставку 8% годовых (9% без акции). По кредиту «Торговый», предоставляемому для финансирования оборотных средств, минимальная ставка в рамках акции снижена на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых. А по «Торговой линии», предусмотренной так же для финансирования оборотных средств, минимальная ставка снижена на 2 п.п., до 10% годовых.

Продуктовый виджет

Денежные средства предоставляются в сумме до 15 млн рублей под залог движимого и недвижимого имущества. По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий при оформлении кредита.