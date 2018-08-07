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Севергазбанк в рамках акции снизил ставки по кредитам бизнесу
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Севергазбанк в рамках акции снизил ставки по кредитам бизнесу 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: Медиа-центр
Акция Севергазбанка «Вступай в команду партнеров» распространяется на три программы кредитования бизнеса.
Денежные средства на приобретение основных средств по программе «Модернизация» могут быть привлечены под минимальную ставку 8% годовых (9% без акции). По кредиту «Торговый», предоставляемому для финансирования оборотных средств, минимальная ставка в рамках акции снижена на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых. А по «Торговой линии», предусмотренной так же для финансирования оборотных средств, минимальная ставка снижена на 2 п.п., до 10% годовых.
Продуктовый виджет
Денежные средства предоставляются в сумме до 15 млн рублей под залог движимого и недвижимого имущества. По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий при оформлении кредита.
«Основным условием получения пониженной ставки в рамках акции является отсутствие у потенциального заемщика ссуд в Севергазбанке за последние два года», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова.
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