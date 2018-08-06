Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2270-2330 пунктов

Старт торгов ожидаем ростом индекса Московской биржи . Движение сохранится в диапазоне 2270 — 2330 пунктов.

В центре внимания индекс потребительских цен России. Из корпоративных новостей отметим финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО, таких компаний как: ТГК-1 Роснефть . Также сегодня состоится заседание совета директоров АЛРОСА , на котором будет приниматься решение по поводу дивидендов.

Российский рынок акций в пятницу закрылся в плюс, несмотря на угрозу введения новых санкций по отношению к России. Индекс МосБиржи поднялся на 0,1% — до 2295,2 пункта, РТС — на 0,4% до 1141 пункта.

В пятницу Полюс опубликовал финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 12% по сравнению предыдущим кварталом — до $692 млн, показатель EBITDA составил во 2 квартале 2018 г. $457 млн, увеличившись в квартальном сопоставлении на 18%. Чистая прибыль Полюса упала на 53% к 1 кв. 2018 г. и на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2017 г. — до $114 млн Прибыль компании снизилась из-за восстановления убытка от обесценения. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 г. вырос до — $3208 млн против $3079 млн на конец 1 кв. 2018 г.

Нефтяные котировки показали отрицательную динамику. По итогу пятничных торгов нефть марки Brent снизилась на 0,3% — до $73,5 за баррель, WTI — на 0,7% до $69 за баррель.

С утра нефть слабо дорожает после снижения в пятницу, на слухах о сокращении добычи в Саудовской Аравии и данных о числе действующих нефтедобывающих установок в США. В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на 2 единицы — до 859 установок. Показатель снизился во второй раз за последние три недели.