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Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2270-2330 пунктов
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Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2270-2330 пунктов 

Прайм 8 часов назад
Старт торгов ожидаем ростом индекса Московской биржи. Движение сохранится в диапазоне 2270 — 2330 пунктов.
В центре внимания индекс потребительских цен России. Из корпоративных новостей отметим финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО, таких компаний как: ТГК-1 и Роснефть. Также сегодня состоится заседание совета директоров АЛРОСА, на котором будет приниматься решение по поводу дивидендов.
Российский рынок акций в пятницу закрылся в плюс, несмотря на угрозу введения новых санкций по отношению к России. Индекс МосБиржи поднялся на 0,1% — до 2295,2 пункта, РТС — на 0,4% до 1141 пункта.
Лучше рынка стали акции: М. Видео (+5,4%), Северсталь (+2,8%), НКХП (+2,4%), ММК (+2,4%).
Хуже рынка стали акции: ЧТПЗ (-3,8%), Мечел «преф» (-3,5%), Банк «Санкт-Петербург» (-2,6%), Сбербанк (-2,1%).
В пятницу Полюс опубликовал финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 12% по сравнению предыдущим кварталом — до $692 млн, показатель EBITDA составил во 2 квартале 2018 г. $457 млн, увеличившись в квартальном сопоставлении на 18%. Чистая прибыль Полюса упала на 53% к 1 кв. 2018 г. и на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2017 г. — до $114 млн Прибыль компании снизилась из-за восстановления убытка от обесценения. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 г. вырос до — $3208 млн против $3079 млн на конец 1 кв. 2018 г.
Нефтяные котировки показали отрицательную динамику. По итогу пятничных торгов нефть марки Brent снизилась на 0,3% — до $73,5 за баррель, WTI — на 0,7% до $69 за баррель.
С утра нефть слабо дорожает после снижения в пятницу, на слухах о сокращении добычи в Саудовской Аравии и данных о числе действующих нефтедобывающих установок в США. В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на 2 единицы — до 859 установок. Показатель снизился во второй раз за последние три недели.
Российский рубль был мало подвижен в пятницу по отношению к доллару и евро, практические не отреагировал на решение Минфина увеличить покупки валюты в августе. В период с 7 августа по 6 сентября Минфин РФ будет закупать валюту в рамках бюджетного правила на открытом рынке в объеме 16,7 млрд рублей в день, в совокупности объем средств, направляемый на эти цели, составит 383,2 млрд рублей по сравнению с 347,7 млрд руб. в июле. Валютная пара USD/RUB незначительно снизилась на 0,1% — до 63,4 руб., EUR/RUB — на 0,2% до 73,4 руб.
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