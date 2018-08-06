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Эксперты рассказали, сколько в Воронеже стоит самый дорогой попугай
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Эксперты рассказали, сколько в Воронеже стоит самый дорогой попугай 

Вести Воронеж 8 часов назад
Фото: Новости Воронежа
Александрийского попугая можно приобрести в Воронеже за 20 тыс. рублей.
Волнистые попугаи — самая популярная порода пернатых питомцев у воронежцев. Вероятно, причина — низкая цена — чуть более 900 рублей. Об этом рассказали эксперты одного из сайтов объявлений. На втором месте австралийские кореллы, на третьем — неразлучники. В среднем за попугаев в Воронеже просят почти 2,5 тыс. рублей. Продают дороже всего — в Сочи — более 6 тыс. рублей, а дешевле всего — в Липецке — 900 рублей. А вот самый элитный и дорогой попугай, которого можно приобрести в Воронеже — александрийский — стоит 20 тыс. рублей.
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