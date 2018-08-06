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Основатель «Донстроя» теряет проект»Нескучный Home & Spa» в Москве
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Основатель «Донстроя» теряет проект»Нескучный Home & Spa» в Москве 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы постановил продать с торгов фирмы, которые владеют ЖК «Нескучный Home & Spa», жилой комплекс — последний крупный активный проект Максима Блажко, сооснователя холдинга «Донстрой», одного из крупнейших девелоперов премиальной недвижимости в Москве, пишет в понедельник газета «Ведомости».
«Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на 33% ООО «Комплекс-строй» и 100% ООО «Фирма „Диорит“, следует из судебного решения. Эти фирмы, по данным ЕГРЮЛа, владеют ООО „Строй-комплекс“ — собственником прав на строящийся в 5-м Донском проезде многофункциональный комплекс „Нескучный Home & Spa“. Проект строит девелоперская компания Gorn Development, созданная сооснователем „Донстроя“ Максимом Блажко», — отмечается в статье.
«Нескучный Home & Spa» — последний крупный активный проект Блажко. В рамках проекта запланировано 437 тысяч квадратных метров, из них 190 тысяч квадратных метров — жилье. Сейчас строится первая очередь 69-этажной башни на 38,2 тысячи квадратных метров.
Истец — Внешэкономбанк (ВЭБ), которому, как сказано в материалах дела, компании Блажко задолжали более 7,6 миллиарда рублей. Общие претензии банка к бизнесмену сейчас превышают 12 миллиардов рублей.
Взысканное по долгу ВЭБа имущество будет продано на публичных торгах. Начальная стоимость 33% «Комплекс-строя» — 767,2 миллиона рублей, 100% «Диорита» — 72,1 миллиона рублей. Вырученные от продажи средства должны пойти на погашение долга.
Переговоры об урегулировании долговых обязательств все еще продолжаются.
В 2010 году в ходе реструктуризации долгов «Донстроя» перед ВТБ из холдинга была выделена компания «Дон-строй инвест», которая занималась строительством жилья. Ее в итоге возглавили топ-менеджеры ВТБ.
Оставшиеся у Блажко проекты коммерческой недвижимости также постепенно перешли кредиторам. Проект многофункционального комплекса на пересечении Звенигородского шоссе и 3-го Силикатного проезда должен был перейти банку «Российский капитал». Бизнес-центр Nordstar Tower на Беговой и торгово-развлекательный центр «Щука» на Щукинской достались фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I): структуры Блажко были ей должны около 30 миллиардов рублей, которые RT&I выкупила у Сбербанка.
Структура Блажко также собиралась застроить 4,7 тысячи гектаров в Рузском округе Подмосковья: там планировалось возвести целый город на 8 миллионов квадратных метров стоимостью 300 миллиардов рублей. Судьба этого проекта не известна.
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