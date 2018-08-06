Вологда вошла в рейтинг городов с недорогой недвижимостью

Жилые комнаты в Вологде и Череповце — одни из самых доступных в стране. Крупные города региона попали в рейтинг городов с недорогой недвижимостью.

Исследование по 69 городам с населением более 300 тысяч человек провел федеральный портал. Традиционно, самая дорогая недвижимость продается в Москве. Жилплощадь в столичной коммуналке обойдется покупателю в среднем в 2,9 миллиона рублей. За эти деньги можно купить сразу две комнаты — в Санкт-Петербурге и Сочи, пять комнат в Рязани или шесть в Кургане.

Самая дорогая комната в Москве стоит 7,6 миллиона рублей. В Вологде за эти деньги можно купить четыре 2-комнатные квартиры на вторичном рынке. Причем площадь комнаты составляет всего 16,5 кв. метров и находится одна в четырехкомнатной квартире. Стоимость объясняется местом расположения — дом стоит в самом центре столицы на Гоголевском бульваре.

Также в тройке лидеров рейтинга — Санкт-Петербург и Сочи. В Северной столице комнату можно купить в среднем за 1,7 миллиона рублей, в олимпийской столице — за 1,4 миллиона рублей.

Наиболее бюджетные комнаты продают в Кирове. Средняя стоимость составляет 467 тысяч рублей. В Череповце чуть дороже — 482 тысячи рублей, в Вологде — 507 тысяч рублей.