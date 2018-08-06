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ВТБ в Татарстане в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов физлицам
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ВТБ в Татарстане в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов физлицам 

АиФ Казань 7 часов назад
Фото: АиФ Казань
Общий кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в регионе за отчетный период вырос на 19% — до 64 млрд рублей.
Среди кредитных продуктов по объему выдач лидируют кредиты наличными. Всего с начала года объем выдач превысил 14,5 тысяч займов на сумму 7,4 млрд рублей, что вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года.
Еще одним фокусным направлением работы банка стало ипотечное кредитование. По сравнению с первым полугодием 2017 года продажи в данном сегменте выросли на 36% — до 8,1 млрд рублей. За шесть месяцев банк выдал более 4 тысяч жилищных кредитов.
Положительную динамику показал бизнес банка и в сегменте автокредитования. По сравнению с первым полугодием 2017 г. выдача автокредитов увеличилась на 15% — до 1,5 млрд рублей. Всего на покупку автомобилей было оформлено около 3 тысяч кредитов.
Портфель депозитов и средств на текущих счетах физических лиц по итогам отчетного периода достиг 56,1 млрд руб., увеличившись с начала года на 30%. Прирост портфеля был обеспечен, в первую очередь, за счет средств премиальных клиентов (на 01 июля 2018 г. он составляет 29 млрд руб.) и клиентов массового сегмента (18,2 млрд руб.). За шесть месяцев жители республики разместили в ВТБ 11 млрд рублей своих накоплений — это в два раза больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.
Ильсия Гиниятуллина, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Татарстане, прокомментировала: «По ряду показателей розничный бизнес ВТБ в республике демонстрирует динамику значительно выше рынка. Итоги полугодия показали высокий рост клиентской базы по зарплатным проектам. С начала года банк выдал 30 840 зарплатных карт — на 134% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Татарстана доверяют ВТБ, выбирая наши продукты и качественный сервис — и это, безусловно, лучшая оценка нашей работы».
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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