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Банк «Майский» повысил ставки по вкладам
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Банк «Майский» повысил ставки по вкладам 

Банки.ру 6 часов назад
Банк «Майский» повысил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта.
Доходность «Стартового капитала» на 91 день от 5 тыс. рублей составит 4%, от 10 тыс. рублей на 181 день — 4,5% годовых.
«Максимальный плюс» (на 545 дней) открывается под 7%, а «Максимальный» (на один год) — 6,5% годовых. Минимальная сумма — 20 тыс. рублей.
«Надежный плюс» (от 10 тыс. рублей на 395 дней) оформляется под 5,5% годовых.
Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Пенсионный доход плюс» (от 50 тыс. рублей на три года) привлекается под 5% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.
«Зимний» (от 10 тыс. рублей на один год) открывается под 5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады можно пополнять.
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