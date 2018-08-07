Банк «Майский» повысил ставки по вкладам

Банк «Майский» повысил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта.

Доходность «Стартового капитала» на 91 день от 5 тыс. рублей составит 4%, от 10 тыс. рублей на 181 день — 4,5% годовых.

«Максимальный плюс» (на 545 дней) открывается под 7%, а «Максимальный» (на один год) — 6,5% годовых. Минимальная сумма — 20 тыс. рублей.

«Надежный плюс» (от 10 тыс. рублей на 395 дней) оформляется под 5,5% годовых.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Пенсионный доход плюс» (от 50 тыс. рублей на три года) привлекается под 5% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Зимний» (от 10 тыс. рублей на один год) открывается под 5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.