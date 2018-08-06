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Дочерние компании Сбербанка требуют 2,7 млрд руб от гиганта электронной торговли «Юлмарт»
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Дочерние компании Сбербанка требуют 2,7 млрд руб от гиганта электронной торговли «Юлмарт» 

ProComp.info 6 часов назад
Фото: ProComp.info
Дочерние компании крупнейшего российского банка Сбербанк обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском долга перед ними в размере 2,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт», говорится в материалах суда.
Суд рассмотрит ходатайство ООО «Сбербанк Факторинг» 11 октября, в то время как ходатайство ПАО «Сбербанк России» было отложено до 3 сентября.
21 июня Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС) взыскал в пользу Сбербанка более 1 млрд рублей с трех дочерних компаний гиганта НАО «Юлмарт». Таким образом, суд удовлетворил требование банка о взыскании задолженности по кредитному договору.
5 июля суд инициировал процедуру мониторинга в отношении «Юлмарт» по запросу компании ООО «БигБокс», который запрашивает у ритейлера 100 млн рублей.
Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании насчитывает более 400 торговых точек в более чем 240 городах России.
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