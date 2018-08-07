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Сбербанк подал иск о включении требований на 1,3 млрд руб. в реестр кредиторов «Юлмарта»
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Сбербанк подал иск о включении требований на 1,3 млрд руб. в реестр кредиторов «Юлмарта» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ProComp.info
Сбербанк подал иск о включении требований на сумму 1,3 млрд руб. в реестр требований кредиторов интернет-ритейлера «Юлмарт», следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ПАО «Сбербанк России» о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 1 335 854 208,28 руб., как обеспеченные залогом», — говорится в материалах суда.
Суд установил, что указанное заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
«Заявление ПАО ''Сбербанк России'' оставить без движения», — говорится в определении суда.
Суд также предложил кредитору устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 3 сентября 2018 года.
Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил начать процедуру наблюдения в отношении НАО «Юлмарт». Отчет по окончании наблюдения должен быть представлен 17 января 2019 года.
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