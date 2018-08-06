Гордеев выкупил у «БТА банка» проект ТЦ на Павелецком вокзале 

МОСКВА, 6 авг — РИА Недвижимость. Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева выкупила у «БТА банка» Кенеса Ракишева проект недостроенного торгового центра у Павелецкого вокзала, пишет газета «Ведомости».
Стоимость проекта директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценила для газеты в 150-160 миллионов долларов, то есть 9,5-10,1 миллиарда рублей по текущему курсу. Еще столько же, по ее мнению, понадобится на достройку торгового центра.
При этом партнер Colliers International Станислав Бибик оценил изданию проект в 5-6 миллиардов рублей, а еще 8-9 миллиардов необходимо на достройку объекта.
Торговый центр около Павелецкого вокзала строят с начала 2000-х годов. Изначально это проект структур опального олигарха и экс-владельца казахского «БТА банка» Мухтара Аблязова. До кризиса 2008 года успели возвести из 120 тысяч квадратных метров примерно 7,5 тысячи и заморозили работы. Сейчас на этом участке по действующему решению ГЗК можно построить торговый центр на 75 тысяч квадратных метров.