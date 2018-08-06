Ещё
Гордеев выкупил у «БТА банка» проект ТЦ на Павелецком вокзале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.29
+0.07 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Гордеев выкупил у «БТА банка» проект ТЦ на Павелецком вокзале 

РИА Недвижимость 7 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 6 авг — РИА Недвижимость. Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева выкупила у «БТА банка» Кенеса Ракишева проект недостроенного торгового центра у Павелецкого вокзала, пишет газета «Ведомости».
Стоимость проекта директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценила для газеты в 150-160 миллионов долларов, то есть 9,5-10,1 миллиарда рублей по текущему курсу. Еще столько же, по ее мнению, понадобится на достройку торгового центра.
При этом партнер Colliers International Станислав Бибик оценил изданию проект в 5-6 миллиардов рублей, а еще 8-9 миллиардов необходимо на достройку объекта.
Торговый центр около Павелецкого вокзала строят с начала 2000-х годов. Изначально это проект структур опального олигарха и экс-владельца казахского «БТА банка» Мухтара Аблязова. До кризиса 2008 года успели возвести из 120 тысяч квадратных метров примерно 7,5 тысячи и заморозили работы. Сейчас на этом участке по действующему решению ГЗК можно построить торговый центр на 75 тысяч квадратных метров.
РИА Недвижимость: последние новости
Дело против экс-главы Urban Group не связано с дольщиками, заявил адвокат Мутко: концепция развития метро в Омске "не жива" Пятьдесят оттенков коричневого: откуда в России столько одинаковых домов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени98
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение