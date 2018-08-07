Вице-мэр Хуснуллин рассчитывает на быстрое завершение долгостроя на Павелецкой площади

"Насколько я знаю, компания строит достаточно быстро. Как только юридическое решение будет принято, то она быстро ликвидирует многолетний долгострой", — сказал заммэра столицы.

Точные сроки завершения долгостроя будут известны после того, как покупатели завершат сделку, уточнил он. Также новые собственники проекта еще не обращались в мэрию за какими-либо разрешительными документами, добавил он. «Сложно сейчас говорить за заказчика, будет ли проект изменён», — уточнил Хуснуллин.

Как сообщалось, проект по строительству торгового центра на Павелецкой площади в Москве был продан казахстанским БТА Банком. Сумма сделки не раскрывается. Работы по строительству объекта были начаты в 2002 году, но в 2008 году были окончательно заморожены на стадии земельных работ. Долгострой приобрел репутацию городского курьеза, когда ресурс " Яндекс . Карты" начал распознавать строительный котлован ТЦ как водоем.

Проект строительства имеет положительное заключение градостроительно-земельной комиссии города Москвы от декабря 2016 года, но собственно разрешение на строительство пока не запрашивалось, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Мосгосстройнадзор.