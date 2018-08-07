Вице-мэр Хуснуллин рассчитывает на быстрое завершение долгостроя на Павелецкой площади 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин рассчитывает на быстрое завершение долгостроя на Павелецкой площади новым владельцем проекта — структурой основного акционера девелоперской группой «ПИК» Сергея Гордеева. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
"Насколько я знаю, компания строит достаточно быстро. Как только юридическое решение будет принято, то она быстро ликвидирует многолетний долгострой", — сказал заммэра столицы.
Точные сроки завершения долгостроя будут известны после того, как покупатели завершат сделку, уточнил он. Также новые собственники проекта еще не обращались в мэрию за какими-либо разрешительными документами, добавил он. «Сложно сейчас говорить за заказчика, будет ли проект изменён», — уточнил Хуснуллин.
Как сообщалось, проект по строительству торгового центра на Павелецкой площади в Москве был продан казахстанским БТА Банком. Сумма сделки не раскрывается. Работы по строительству объекта были начаты в 2002 году, но в 2008 году были окончательно заморожены на стадии земельных работ. Долгострой приобрел репутацию городского курьеза, когда ресурс "Яндекс. Карты" начал распознавать строительный котлован ТЦ как водоем.
Проект строительства имеет положительное заключение градостроительно-земельной комиссии города Москвы от декабря 2016 года, но собственно разрешение на строительство пока не запрашивалось, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Мосгосстройнадзор.