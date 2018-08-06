Эксперт: банкротство физлица обходится в сумму не менее 100 тыс. рублей

Уже несколько лет у российских граждан есть легальная возможность «обанкротить» себя и избавиться от долгов по кредитам. Конечно, такая возможность накладывает ряд ограничений. Например, во время осуществления реструктуризации долгов гражданина он может приобретать или отчуждать различное имущество стоимостью более 50 тыс. рублей только с письменного согласия финансового управляющего. То же касается получения и выдачи займов. Да и кредит потом взять будет достаточно проблематично.

Тем не менее для некоторых граждан личное банкротство — единственный выход из сложившейся затруднительной финансовой ситуации.

По оценкам советника «Первой юридической сети» Дениса Горулева, банкротство физлица «стоит» не менее 100 тыс. рублей.

«Если так сложилось, что гражданин не может исполнять принятые на себя денежные обязательства, то законным выходом для него из такой ситуации является процедура банкротства, которая в законе называется «Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина». Как следует из названия, банкротство гражданина состоит из двух частей — реструктуризации и/или реализации его имущества, — говорит Горулев. — Есть еще мировое соглашение. Оно, по сути, является реабилитационной процедурой и не предполагает распродажу имущества должника, но в рамках нее должник в течение определенного срока должен погасить свои долги в размере, который будет утвержден кредиторами. Однако каждый из перечисленных эпизодов банкротства стоит денег».

Во-первых, следует заложить в свой «банкротный бюджет» предварительные расходы. Сюда относятся госпошлина за подачу заявления о признании гражданина банкротом (300 рублей), почтовые расходы на рассылку заявления в адрес лиц, которым гражданин должен направить копию заявления (1—5 тыс. рублей).

«Кроме того, в депозит на счет Арбитражного суда необходимо внести 25 тысяч рублей для оплаты услуг финансового управляющего. Таким образом, уже на стадии обращения в суд с заявлением о банкротстве затраты составят от 26,3 тысячи до 30,3 тысячи рублей», — отмечает Горулев.

Депозит на счет Арбитражного суда — это, по сути, будущий заработок финансового управляющего, положенного будущему банкроту. Однако следует учитывать, что ему придется уплатить по 25 тыс. рублей за каждый эпизод процедуры банкротства (реструктуризация долга, реализация имущества и др.).

«Но есть и нюансы, — предупреждает советник «Первой юридической сети». — Мировое соглашение будет стоить дороже — 25 тысяч рублей плюс 7% от денежных средств, выплаченных кредитору при реструктуризации долгов. В процедуре реализации имущества финансовому управляющему также полагаются 7% от продажи имущества. Но эти затраты не ложатся дополнительно на плечи банкрота, а погашаются из денежных средств, вырученных от продажи. Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с кредиторами».

Не следует забывать и про иные расходы. К ним относятся финансовые потери, которые могут возникнуть при рассмотрении дела. Например, сбор за опубликование сведений о банкротстве, выплаты свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам и др.

«Кроме того, Арбитражный суд определением может одобрить дополнительное привлечение специалистов и установление размера оплаты их услуг по ходатайству финансового управляющего при условии, что финансовым управляющим доказаны обоснованность их привлечения и обоснованность размера оплаты их услуг, а также при согласии гражданина, — рассказывает Горулев. — Необходимо отметить и расходы, которые гражданин может понести на юридическое сопровождение своей процедуры — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. В рамках такого сопровождения специалист права подготовит план банкротства и обеспечит представительство гражданина в суде».

Кроме прямых расходов возможны косвенные финансовые потери гражданина, связанные с потенциальным ограничением его доступа к некоторым услугам.

«Законом о банкротстве установлено, что в течение срока исполнения плана реструктуризации долгов гражданина и в течение пяти лет после завершения исполнения указанного плана гражданин, в отношении задолженности которого утвержден указанный план, не вправе скрывать факт осуществления им указанного плана при обращении за получением кредита, равно и при приобретении товаров (работ, услуг), предусматривающих отсрочку или рассрочку платежа. Хотя в законе нет положений, исходя из которых гражданину могут отказать в предоставлении кредита, но на практике полагаю, что в кредите ему будет отказано или кредит будет предоставлен по повышенной процентной ставке», — заключает Горулев.

Тем не менее, добавляет он, в случае личного банкротства можно уложиться и в 30 тыс. рублей, но это при самостоятельном оформлении процедуры и отсутствии споров в рамках дела о банкротстве по обжалованию сделок должника. Однако лучше и эффективнее для процедуры личного банкротства все-таки привлечь юристов, советует эксперт.