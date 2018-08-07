Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла в 1,4 раза, до 309 млрд рублей

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». РОСТ EBITDA ЗА II КВ. 2018 Г. НА 46,8% ДО 565 МЛРД РУБ. С УВЕЛИЧЕНИЕМ МАРЖИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ДО 26,9%

РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА II КВ. 2018 Г. В 2,8 РАЗА КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ ДО 228 МЛРД РУБ., ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА I ПОЛ. Т. Г. В 1,4 РАЗА ВЫШЕ УРОВНЯ ПРИБЫЛИ ЗА 2017 Г.

РОСТ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ЗА II КВ. 2018 Г. БОЛЕЕ ЧЕМ 1,5 РАЗА КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ — ДО 221 МЛРД РУБ., ДВУКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА I ПОЛ. Т. Г. ГОД К ГОДУ — ДО 363 МЛРД РУБ.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA C НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 26% ДО 1,5x Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании «Роснефть» , во II квартале 2018 г. увеличилась в 2,8 раза к I кварталу 2018 г., до 228 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании.

Это произошло за счет роста операционной прибыли, влияния курсовых разниц, а также признанного единовременного дохода от приобретения доли в СП по разработке месторождений с иностранным партнером и справедливой оценки ранее имевшейся доли в СП.

В I пол. 2018 г. чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, практически в 1,4 раза превысила уровень показателя за 2017 г. и составила 309 млрд руб. (5,1 млрд долл. США), что значительно повышает базу для определения размера промежуточных дивидендов за I полугодие.

Комментируя результаты II квартала 2018 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“ Игорь Сечин сказал:

»Второй квартал стал во многом отражением усилий менеджмента по повышению эффективности работы компании. Благодаря улучшению макроусловий и сохранению высокого контроля над операционными и капитальными затратами, операционная прибыль до амортизации, процентов и налогов увеличилась более чем на 40% по отношению к первому кварталу и более чем на 80% ко второму кварталу прошлого года.

К настоящему времени основные стратегические приобретения, осуществленные в периоды низких цен на нефть, завершены. Компания сосредоточена на органическом росте и монетизации синергий от приобретенных активов.

В мае был представлен комплекс мероприятий по повышению акционерной стоимости Компании, в том числе снижение в текущем году совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств не менее чем на 500 млрд руб. и реализация программы обратного выкупа акций.

Мы активно реализуем намеченные мероприятия по повышению отдачи для наших акционеров. За первое полугодие компания сократила размер краткосрочных финансовых обязательств более чем вдвое. Совет директоров утвердил детальные параметры программы обратного выкупа акций. Команда менеджмента будет продолжать интенсивную работу с намерением выполнить поставленные на год цели".