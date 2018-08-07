Ещё
Рубль вырос к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1213.44
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Рубль вырос к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 22 копейки — до 63,52 рубля, курс евро снизился на 7 копеек, составив 73,56 рубля.
Цена на нефть Brent выросла до 73,20 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Работающим пенсионерам сделали прибавку к пенсии Рубль подешевел к доллару и евро Полугодовая прибыль Газпрома достигла максимума за шесть лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят удар по российским госбанкам260
«Адские» санкции: у России отнимают деньги49
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса112
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение