Продажи жилья в Ванкувере достигли минимума за 20 лет

По словам президента REBGV Фила Мура, с такими факторами, как повышение ставок по ипотечным кредитам и более строгие требования к кредитованию, покупатели и продавцы предпочитают пока снизить активность и подождать, что будет дальше. Согласно отчёту REBGV, число сделок в регионе составило 2 070 в июле 2018 года, что на 30,1% меньше по сравнению с 2 960 продажами в июле 2017 года, и на 14,6% ниже, чем 2 425 продаж месяцем ранее, сообщает Urbanized.

В целом, продажи в прошлом месяце были на 29,3% ниже среднего июльского показателя за 10 лет. По словам Мура, с меньшим количеством активных покупателей наблюдается сниженное давление на стоимость недвижимости по всему региону. Это наиболее заметно на рынке отдельно стоящих домов, но спрос на таунхаусы и квартиры также смягчается.

Общее количество актуальных предложений жилья в регионе — 12 137, что на 32% больше по сравнению с июлем 2017 (9 194) и на 1,6% выше, чем в предыдущем месяце (11 947). Для всех типов недвижимости соотношение продаж к активному предложению на июль 2018 года составляет 17,1%: 9,9% для отдельных домов, 20,2% для таунхаусов и 27,3% для кондоминиумов.

Средняя стоимость жилья в регионе в настоящее время составляет почти $1,1 млн Это на 6,7% больше по сравнению с июлем 2017 года и на 0,6% меньше относительно июня 2018 года. Вместе с тем, собственность в регионе за последние три года подорожала на 40%. Продажи отдельных домов в июле 2018 года достигли 637 единиц, что на 32,9% меньше, чем 949 сделок в июле 2017 года. Средняя цена — $1,6 млн, снижение на 1,5% в сравнении с прошлым годом.

Продажи квартир достигли 1 079 в июле 2018 года, что на 26,5% меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года. Средняя цена — $700 500, что на 13,6% выше, чем год назад. Таунхаусов купили на 34,8% меньше, чем годом ранее. В среднем, данный тип собственности сейчас стоит $856 000, что на 12,1% больше, чем в июле 2017 года.