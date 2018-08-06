Банк «Санкт-Петербург» направит 660 млн руб на buy back акций

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Набсовет банка «Санкт-Петербург» утвердил цену в 55 рублей за акцию в рамках buy back, всего на обратный выкуп банк направит 660 миллионов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Содержание решений, принятых набсоветом эмитента о приобретении банком «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Санкт-Петербург»… цена приобретения банком одной акции устанавливается в размере 55 рублей", — сказано в сообщении.

Количество приобретаемых акций составляет 12 миллионов штук, таким образом, на обратный выкуп банк направит 660 миллионов рублей.

О том, что банк в ближайшие недели примет решение по buy back акций, зампред правления банка Константин Баландин говорил в середине апреля. Тогда он отметил, что обратный выкуп акций будет больше по масштабу и в денежном выражении, чем buy back в конце 2015 года. Тогда банк выкупил порядка 3% акций на сумму около 600 миллионов рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 16 место в банковской системе РФ с активами 659,5 млрд рублей.