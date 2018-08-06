Ещё
Банк «Санкт-Петербург» направит 660 млн руб на buy back акций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Банк «Санкт-Петербург» направит 660 млн руб на buy back акций 

Прайм 7 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Набсовет банка «Санкт-Петербург» утвердил цену в 55 рублей за акцию в рамках buy back, всего на обратный выкуп банк направит 660 миллионов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
"Содержание решений, принятых набсоветом эмитента о приобретении банком «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Санкт-Петербург»… цена приобретения банком одной акции устанавливается в размере 55 рублей", — сказано в сообщении.
Количество приобретаемых акций составляет 12 миллионов штук, таким образом, на обратный выкуп банк направит 660 миллионов рублей.
О том, что банк в ближайшие недели примет решение по buy back акций, зампред правления банка Константин Баландин говорил в середине апреля. Тогда он отметил, что обратный выкуп акций будет больше по масштабу и в денежном выражении, чем buy back в конце 2015 года. Тогда банк выкупил порядка 3% акций на сумму около 600 миллионов рублей.
По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 16 место в банковской системе РФ с активами 659,5 млрд рублей.
Прайм: последние новости
Люксовые бренды начали закрывают бутики на самой дорогой улице России ОБЗОР: Путин подписал закон об отмене налога на движимое имущество организаций Денежный рынок: ставка однодневного валютного свопа вернулась к уровню бида ЦБ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени98
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение