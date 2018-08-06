Денежный рынок: ставка однодневного валютного свопа вернулась к уровню бида ЦБ

Период налоговых выплат завершился в прошлый понедельник, и с поступлением в систему 557 млрд руб. с депозитов в ЦБ давление на ставки денежного рынка ослабло. Дополнительную поддержку рынку оказали операции с Федеральным казначейством , которое на прошлой неделе снабжало банки ликвидностью как на однодневной основе, так и на более длительный срок. Общий объем задолженности банков перед Казначейством вырос до 1,28 трлн руб. против 1,13 трлн руб. неделей ранее. В пятницу банки привлекли 55 млрд руб. в рамках аукциона трехмесячных депозитов с Казначейством, и еще 11 млрд руб. — посредством репо почти на пять месяцев. Между тем остатки средств на корсчетах в ЦБ вновь превысили 2,0 трлн руб., и при среднем балансе на уровне 2,14 трлн руб. банки, по нашим оценкам, имеют достаточный запас средств для комфортного прохождения периода усреднения за июль–август, который завершается завтра.

На этом фоне однодневные ставки продолжили снижаться: ставка однодневного репо под залог ОФЗ опустилась до 6,84% (-6 бп), а средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа скорректировалась вниз еще на 12 бп, до 6,37%. В конце дня понижательное давление на ставку однодневного валютного свопа усилилось, и она закрылась на отметке 4,72%, достигнув уровня бида ЦБ. В результате банки в рамках этого инструмента заняли у регулятора 28 млн долл.

Ранее мы отмечали, что на фоне продолжающегося сокращения валютной ликвидности и предстоящего увеличения объема погашения еврооблигаций российскими банками осенью средняя ставка валютного свопа в августе вернется к уровню 6,0%. Остальные ставки в пятницу двигались разнонаправленно. Дальний конец кривой процентных свопов сместился вверх на 2 бп, тогда как остальные ее сегменты закрылись без изменений. Ставки NDF снизились на 6–14 бп на фоне снижения однодневной ставки, тогда как ставки кросс-валютных свопов поднялись 13 бп, завершив неделю в районе 6,8%. 12-месячная ставка NDF сейчас составляет 6,5%, что чуть выше уровня, на котором мы рекомендовали ее получать.

Мы полагаем, что основной причиной роста ставок кросс-валютных свопов стало увеличение волатильности валютного курса. С тактической точки зрения мы по-прежнему считаем привлекательным получение коротких ставок.