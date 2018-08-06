Госдолг Нижегородской области с начала года уменьшился на 7%

Государственный долг Нижегородской области с начала 2018 года уменьшился на 7%, сообщает региональное министерство финансов.

По состоянию на 1 августа госдолг уменьшился к началу года на 5,6 млрд рублей и составил 70,4 млрд рублей. 54,3% в структуре государственного долга составляют государственные ценные бумаги, 45,3% — кредиты федерального бюджета, 0,4% — государственные гарантии.

По состоянию на 1 января 2018 года госдолг региона составлял 76,03 млрд рублей, что на 3% (или на 2,39 млрд рублей) меньше, чем на 1 января 2017 года.