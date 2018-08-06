Ещё
Многодетным семьям предоставят льготную ипотеку по улучшенным условиям
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Многодетным семьям предоставят льготную ипотеку по улучшенным условиям 

Время бухгалтера 8 часов назад
Речь идет о предоставлении семьям, имеющим двух и более детей льготных кредитов на покупку жилья по пониженной шестипроцентной ставке. Если с 01.07.2022 по 31.12.2022 в семье произойдет пополнение на одного или более малыша, то она сможет оформить льготный кредит в срок до 01.03.2023. Ранее срок был ограничен датой 31.12.2022.
Установлен общий срок применения субсидии — он теперь ограничен 8 годами. В предыдущей версии документа этот срок устанавливался отдельно, после появления второго чада — на 3 года, третьего — на 5 лет.
Существенно увеличился лимит предоставляемой суммы ипотеки:
для субъектов РФ — с 3 до 6 млн рублей; для Московского региона, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 до 12 млн рублей.
Появилась возможность установления ставки и ниже 6 процентов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.07.2018 № 857 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Вводятся новые штрафы С новым НДС тарифы ЖКХ вырастут Как взять землю в центре Москвы в аренду за 1 рубль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени97
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение