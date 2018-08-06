Многодетным семьям предоставят льготную ипотеку по улучшенным условиям

Речь идет о предоставлении семьям, имеющим двух и более детей льготных кредитов на покупку жилья по пониженной шестипроцентной ставке. Если с 01.07.2022 по 31.12.2022 в семье произойдет пополнение на одного или более малыша, то она сможет оформить льготный кредит в срок до 01.03.2023. Ранее срок был ограничен датой 31.12.2022.

Установлен общий срок применения субсидии — он теперь ограничен 8 годами. В предыдущей версии документа этот срок устанавливался отдельно, после появления второго чада — на 3 года, третьего — на 5 лет.

Существенно увеличился лимит предоставляемой суммы ипотеки:

для субъектов РФ — с 3 до 6 млн рублей; для Московского региона, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 до 12 млн рублей.

Появилась возможность установления ставки и ниже 6 процентов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.07.2018 № 857 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»