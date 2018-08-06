Волгоградские власти компенсируют часть затрат по ипотеке обманутым дольщикам

ВОЛГОГРАД, 6 августа. / ТАСС /. Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки начал прием документов от дольщиков, которые приобрели квартиры в домах-долгостроях. Граждане могут обращаться в фонд для получения компенсации части затрат по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.

"С сегодняшнего дня в областной фонд жилья и ипотеки может обратиться любой гражданин, который приобрел квартиру в доме-долгострое не ранее 1 января 2018 года. Постановлением администрации региона разработан порядок выплаты компенсаций по части затрат на ипотечные кредиты для таких дольщиков. На эти цели в казне региона на 2018 год предусмотрено 70,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, которые были внесены в областное законодательство, бюджет региона в течение двух лет будет компенсировать 5,5% ставки ипотечных кредитов в случае приобретения жилья в долгостроях. В итоге скидка по ипотеке на одного покупателя может составить 360 тыс. рублей (не более 15 тыс. рублей ежемесячно).

"Сегодня для защиты прав участников долевого строительства корректируется региональное законодательство, разрабатываются различные формы поддержки, принят закон о бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам, добросовестные застройщики получают преференции. Комплексная и системная работа по завершению долгостроев находится под личным контролем главы региона, в результате этого с 2014 года удалось завершить строительство 43 проблемных домов", — цитирует пресс-служба главы комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству облдумы Юрия Корбакова.