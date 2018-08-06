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Предприятия челнинской ТОСЭР выпустили продукции на 23 млрд рублей
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Предприятия челнинской ТОСЭР выпустили продукции на 23 млрд рублей 

Казанский репортер 7 часов назад
Фото: Казанский репортер
Еще три предприятия планируют стать резидентами челнинской ТОСЭР. А 23 компании уже получили такой статус, рассказала в ходе делового понедельника замруководителя исполкома города Наталия Кропотова. Выпуск продукции наладило каждое второе предприятие ТОСЭР. В общей сложности, созданы 3 тысячи рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, добавила спикер. Вложения в развитие компаний составили 14,7 миллиардов рублей, в том числе, в первом полугодии текущего года направили 500 миллионов рублей. Стоимость выпущенной продукции уже работающих предприятий оценивается в 23 миллиардов рублей, в том числе, на 7 миллиардов товара отгрузили в 2018 году. Заявки потенциальной тройки резидентов сейчас рассматриваются, сказала Кропотова.
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