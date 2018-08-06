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Владельца нелегальной гостиницы на западе Москвы могут оштрафовать на 300 тыс. руб
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Владельца нелегальной гостиницы на западе Москвы могут оштрафовать на 300 тыс. руб 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Административное производство возбудили в отношении владельца земельного участка на западе Москвы, нарушитель открыл нелегальную гостиницу в здании АТС, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости.
Ранее организации, открывшей гостиницу и предприятие по производству экспресс-обедов в предназначенном для АТС здании на Кастанайской улице, владение 34, предписали привести использование участка в соответствии с договором аренды.
«Нелегальному предприятию как юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Согласно договору аренды, земельный участок площадью 1956 квадратных метров предоставлялся для эксплуатации здания под автоматические телефонные станции (АТС). Здание уже было оснащено оборудованием для обеспечения жителей района телефонной связью. Позднее была проведена модернизация АТС, а старое оборудование вывезено с объекта», — говорится в сообщении.
В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что территория используется для гостиничного бизнеса и производства экспресс-обедов. При этом изменения в договор аренды земельного участка не вносились.
Организации предписали прекратить использование земельного участка с нарушением разрешенного использования и привести фактическое использование земельного участка в соответствие с его разрешенным использованием по договору аренды.
В настоящее время владельцу предприятия выдано повторное предписание о необходимости соблюдения требований законодательства.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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