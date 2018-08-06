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Бензин в России с 30 июля по 3 августа подешевел на 3-12 копеек
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Бензин в России с 30 июля по 3 августа подешевел на 3-12 копеек 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 30 июля по 3 августа 2018 года в среднем по стране снизились на 12 копеек и три копейки — до 41,54 и 44,44 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
Больше всего Аи-92 подешевел в Приволжском федеральном округе — на 21 копейку, до 41 рубля за 1 л. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 44237 рублей за тонну, что на 262 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 426 рубля, до 44525 рублей за тонну.
Цены на Аи-95 заметнее всего опустились в Центральном федеральном округе — на четыре копейки, до 44,54 рубля за 1 л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 45957 рублей за тонну, что на 146 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 129 рублей, до отметки в 45962 рубля за тонну.
Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю уменьшилась на три копейки и составила 44,61 рубля за 1 л. Более всего дизель подешевел в Приволжском федеральном округе — на 74 копейки, до 43,75 рубля за 1 л.
Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 69 рублей и достигла 58034 рублей.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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