Ещё
Банк «Левобережный» предложил новый кредит бизнесу по сниженной ставке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.29
+0.07 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Банк «Левобережный» предложил новый кредит бизнесу по сниженной ставке 

Банки.ру 7 часов назад
В Банке «Левобережный» в период с 09 июля 2018 года по 1 октября 2018 года проходит акция по кредитованию для предприятий малого и среднего бизнеса.
Заемщики могут получить кредит по программе «Горячая десятка» под ставку 10% годовых. За первый день кредитования установлена ставка 1,5% годовых. Финансирование может быть предоставлено на инвестиции и пополнение оборотных средств в сумме от 5 млн до 29 млн рублей сроком до двух лет. В качестве обеспечения банк принимает недвижимость, транспорт и поручительства фондов, в структуре залога недвижимость должна составлять не менее 50%.
«Данное предложение действует в рамках акции до 1 октября 2018 года, однако, при исчерпании лимита денежных средств, отведенных на финансирование программы, банк оставляет за собой право прекратить действие акции досрочно», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
ВТБ выставляет на торги залоговое имущество со скидками до 70% Курс доллара и евро на 6 августа Минфин в августе закупит рекордный объем валюты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени98
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение