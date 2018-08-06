Банк «Левобережный» предложил новый кредит бизнесу по сниженной ставке

Банке «Левобережный» в период с 09 июля 2018 года по 1 октября 2018 года проходит акция по кредитованию для предприятий малого и среднего бизнеса.

Заемщики могут получить кредит по программе «Горячая десятка» под ставку 10% годовых. За первый день кредитования установлена ставка 1,5% годовых. Финансирование может быть предоставлено на инвестиции и пополнение оборотных средств в сумме от 5 млн до 29 млн рублей сроком до двух лет. В качестве обеспечения банк принимает недвижимость, транспорт и поручительства фондов, в структуре залога недвижимость должна составлять не менее 50%.

Ирина Сафронова. «Данное предложение действует в рамках акции до 1 октября 2018 года, однако, при исчерпании лимита денежных средств, отведенных на финансирование программы, банк оставляет за собой право прекратить действие акции досрочно», — добавляет эксперт Банки.ру

Продуктовый виджет