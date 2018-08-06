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Игорный бизнес принёс бюджету Краснодарского края 319 млн рублей за полгода
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Игорный бизнес принёс бюджету Краснодарского края 319 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 7 часов назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Краснодарского края за первую половину 2018 года составила более 300 млн рублей. Отчёт об исполнении краевого бюджета опубликован на сайте министерства финансов Краснодарского края. Согласно отчёту, по состоянию на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 319 млн рублей. Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет региона за июнь составила 64 млн рублей.
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