Банк «Таврический» увеличил ставки по вкладам в рублях

Изменение составило 0,2 процентного пункта.

«Таврический Максимум» (на три, шесть месяцев и один год) в офисе банка открывается под 6,6—6,7%, через интернет-банк — под 7,2—7,3% годовых. «Достижимый» (на шесть месяцев и один год) теперь можно разместить под 6,2—6,4% в офисе банка и под 6,3—6,5% годовых онлайн.

Доходность «Накопительного» (на шесть месяцев и один год) составляет 6—6,2% годовых при открытии депозита в офисе и 6,1—6,3% годовых онлайн. «Уверенный выбор» (на шесть месяцев, один, полтора и два года) для клиентов, оформивших в банке программу инвестиционного страхования жизни, можно открыть под 7,3—8% годовых.

Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Процентные ставки при открытии «Оптимального» (на шесть месяцев и один год) в офисе банка составляют 6,4—6,6%, в интернет-банке — 7—7,2% годовых. «Удобный» (на шесть месяцев и один год) привлекается под 5,8—6% в офисеи под 5,9—6,1% годовых онлайн.

Минимальная сумма первоначального взноса для всех вышеуказанных вкладов составляет 50 тыс. рублей.

«Удобный 1000» от 1 тыс. до 1,5 млн рублей на два года) оформляется под 6,3%, а «Премиальный» (от 5 млн рублей на шесть месяцев и один год) — под 6,6—6,7% годовых.

По вышеперечисленным депозитам выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Дополнительные взносы принимаются во вклады «Достижимый», «Накопительный», «Удобный» и «Удобный 1000».