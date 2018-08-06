Нотариусам разрешили сверх тарифа брать плату за услуги

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый порядок оплаты услуг нотариусов, а также упрощающий порядок госрегистрации сделок с недвижимостью (Legal.Report писал об этом документе здесь).

Поправками в Основы законодательства о нотариате устанавливается, что размер оплаты нотариального действия определяется как общая сумма нотариального тарифа и стоимости услуг правового и технического характера. К таким услугам относятся, в частности, правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации; консультирование по вопросам применения норм действующего законодательства; изготовление документов, копий, скан-образов документов, отображение на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной, в том числе в электронной форме; техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм и др.

Изменениями, вносимыми в закон о госрегистрации недвижимости, за нотариусами закрепляется обязанность после удостоверения ими сделки с недвижимостью не позднее окончания рабочего дня направить в электронном виде пакет документов для госрегистрации в орган регистрации прав. В этом случае орган регистрации прав в течение одного рабочего дня должен зарегистрировать право собственности. Аналогичная обязанность закрепляется за нотариусом после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга. В случае невозможности направить заявление в электронной форме нотариус обязан предоставить в регистрирующий орган в течение двух рабочих дней документы на бумажном носителе. При этом, поскольку услуга по подаче документов на регистрацию прав на недвижимость перестала быть самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки, она стала для граждан бесплатной.