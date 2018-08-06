Площадь построенных за шесть лет социальных объектов в ТиНАО превысила 350 тыс. кв. м

м, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий. «Общая площадь социальных объектов, построенных в ТиНАО за шесть лет, превышает 350 тыс. кв. м. Всего с 1 июля 2012 г. введено более 50 объектов образования и здравоохранения. Первое место по количеству занимают детские сады — их 35, школ и поликлиник построено по 10», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина По его словам, строительство достаточно большого количества социальных объектов на новых территориях полностью соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина развивать ТиНАО комплексно. «Строительный комплекс никогда не согласует проект девелоперского жилого комплекса, если там помимо жилья не будет предусмотрено строительство соответствующего количества школьных и дошкольных учреждений, поликлиники, объектов для создания рабочих мест», — заключил В. Жидкин. Уточняется, что в ближайшие три года, до конца 2020 г., в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию не менее 50 соцобъектов.