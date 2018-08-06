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Клиенты ВТБ открыли вклад «Максимальный» на 6,5 млрд рублей
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Клиенты ВТБ открыли вклад «Максимальный» на 6,5 млрд рублей 

АиФ Владимир 5 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Более 12 тысяч клиентов ВТБ разместили свои средства в рамках промо-вклада «Максимальный» на общую сумму 6,5 млрд рублей за первый месяц акции. Средний размер депозита превышает 550 000 рублей.
Промо-вклад «Максимальный» был запущен 6 июля 2018 г. Ставка по данному продукту составляет 6,4% годовых. Минимальная сумма размещения — 50 тысяч рублей, пополнение и расходные операции не предусмотрены. Срок вклада — 120 дней. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.
Открыть промо-вклад можно до 31 августа 2018 г. в любом розничном отделении ВТБ на территории России. Продукт доступен как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.
Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, отметила: «Вклад „Максимальный“ позволяет нашим клиентам разместить свои средства по ставкам, превышающим среднее значение по рынку. Итоги первого месяца действия нашего предложения доказали его привлекательность. Мы рассчитываем, что спрос сохранится на высоком уровне и в дальнейшем».
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