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В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
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Сбербанк выставил на торги 22 офиса в Москве 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк выставит на торги 22 своих помещения в Москве. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД).
В частности, это офисы в Раменках, Кунцево, Отрадном, Чертаново, Тушино, Можайском, Даниловском и других районах Москвы. Помещения площадью от 94 до 449 квадратных метров будут представлены на торгах отдельными лотами и могут в дальнейшем использоваться для уличной торговли, указывается в сообщении.
Большинство бывших офисов Сбербанка выставляются на торги повторно. Цена по лотам снижена на 5-10 процентов и варьируется от 9,1 до 155,3 миллиона рублей, говорится в сообщении. Впервые на торги выставлено самое большое помещение площадью 449 квадратных метров рядом с метро "Ленинский проспект". Оно продается вместе с арендатором — офис Сбербанка останется там до 1 июля 2019 года.
Торги состоятся 14 сентября.
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