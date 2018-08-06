Объем продаж жилья в США иностранцам упал до минимальной отметки

Падение иностранного интереса помогает состоятельным местным покупателям в таких местах, как Манхэттен, Сиэтл, Сан-Франциско, Майами и Ориндж. В то время как иностранцы составляют небольшую долю от общего объёма американского рынка, их внимание направлено на центры, где продаётся в основном роскошное жильё, где они чаще всего платят без привлечения ипотеки и делают ставки выше запрашиваемой цены. Это бросило вызов местным покупателям, которые вносят более крупные авансовые платежи и в итоге приобретают объекты за более высокую цену, сообщает Mansion Global.

Резкое снижение закупок сказалось в виде более высоких цен на жильё, укреплении доллара и усилении политической напряжённости между США и другими частями мира, говорят аналитики. По мнению главного экономиста NAR Лоуренса Юна, обсуждение торговой войны или просто нелестные высказывания в отношении иностранцев, возможно, ослабили отчасти желание купить недвижимость в США.

Откат создает дополнительную проблему для многих продавцов, которым нравилась активность зарубежных инвесторов. Рынок жилья уже замедляется, особенно для застройщиков более высокого класса, некоторые из которых охотно продавали свои квартиры иностранцам.

Китайцы оставались крупнейшими покупателями американской собственности, но количество сделок с ними снизилось на 4% по сравнению с предыдущим годом, до $30,4 млрд Покупки канадцев, которые занимали второе место, упали на 45% — до $10,5 млрд

Продажи вторичной недвижимости снижались в течение последних пяти месяцев из-за роста цен, длительной нехватки предложения и роста ставок по ипотечным кредитам. Уменьшение сделок со стороны зарубежных покупателей усугубляет ситуацию.

Иностранцы продолжали покупать более дорогую недвижимость, чем большинство местных жителей, в 2017 году, но, вместе с тем, планка расходов снизилась. Средняя стоимость жилья, купленного иностранцем, составила $292 400 по сравнению с $302 300 годом ранее. Местный покупатель тратил в среднем на $50,000 меньше. Китайские инвесторы продолжали покупать самые дорогие объекты, в среднем за $439 100.

Почти 40% китайских покупателей приобретали жильё в Калифорнии, где есть большое азиатское сообщество, высококлассные университеты и хорошая экологическая обстановка. Но китайские покупатели в последнее время не могли выводить деньги из своей страны из-за введённых ограничений, а также были обеспокоены растущей напряженностью с США.