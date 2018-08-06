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Балахнинская прокуратура помогла девушке-инвалиду получить жилье
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Балахнинская прокуратура помогла девушке-инвалиду получить жилье 

В городе N 5 часов назад
Фото: В городе N
Балахнинская прокуратура помогла улучшить жилищные условия семье девушки, которая является инвалидом детства. Ранее местная администрация отказала ей в предоставлении помещения. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Как было установлено в ходе проведенной проверки, девушка вместе с матерью и маленькой дочкой стоят в очереди на предоставление жилья с 2003 года. Семья также включена в список граждан, имеющих право на получение мер поддержки согласно закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Однако, до настоящего времени они проживают в доме, который в прошлом году был признан аварийным.
Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать местную администрацию предоставить семье квартиру вне очереди по договору социального найма. Требования были удовлетворены.
Напомним, суд обязал администрацию Кстовского района выделить жилье девушке-сироте.
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