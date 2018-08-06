Балахнинская прокуратура помогла девушке-инвалиду получить жилье

Балахнинская прокуратура помогла улучшить жилищные условия семье девушки, которая является инвалидом детства. Ранее местная администрация отказала ей в предоставлении помещения. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено в ходе проведенной проверки, девушка вместе с матерью и маленькой дочкой стоят в очереди на предоставление жилья с 2003 года. Семья также включена в список граждан, имеющих право на получение мер поддержки согласно закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Однако, до настоящего времени они проживают в доме, который в прошлом году был признан аварийным.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать местную администрацию предоставить семье квартиру вне очереди по договору социального найма. Требования были удовлетворены.

Напомним, суд обязал администрацию Кстовского района выделить жилье девушке-сироте.