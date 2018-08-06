Ещё
Чистая прибыль ЕАБР за первое полугодие превысила 37 млн долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Чистая прибыль ЕАБР за первое полугодие превысила 37 млн долларов 

Банки.ру 5 часов назад
Чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) за первое полугодие 2018 года достигла 37,542 млн долларов. Прогнозный показатель на 2018 год, заложенный в стратегии банка до 2022 года, установлен на уровне 32 млн долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Общая сумма заключенных ЕАБР кредитных договоров в первом полугодии 2018 года превысила 1 млрд 579 млн долларов.
До конца текущего года банк планирует занять на финансовых рынках около 10—15 млрд рублей сроком до 3—5 лет, и около 30 млрд тенге сроком до 5—7 лет.
Банки.ру: последние новости
ВТБ выставляет на торги залоговое имущество со скидками до 70% Рубль дешевеет на открытии торгов Курс доллара и евро на 6 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени94
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение