Чистая прибыль ЕАБР за первое полугодие превысила 37 млн долларов

Чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) за первое полугодие 2018 года достигла 37,542 млн долларов. Прогнозный показатель на 2018 год, заложенный в стратегии банка до 2022 года, установлен на уровне 32 млн долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Общая сумма заключенных ЕАБР кредитных договоров в первом полугодии 2018 года превысила 1 млрд 579 млн долларов.

До конца текущего года банк планирует занять на финансовых рынках около 10—15 млрд рублей сроком до 3—5 лет, и около 30 млрд тенге сроком до 5—7 лет.