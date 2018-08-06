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Более 2,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявили энергетики МОЭСК в январе-июне
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Более 2,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявили энергетики МОЭСК в январе-июне 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Более 2,1 тыс. случаев хищения электроэнергии выявили энергетики ПАО «МОЭСК» в Москве и Подмосковье по итогам I полугодия 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.
«Энергетики ПАО «МОЭСК» в ходе акции «Честный киловатт» за первое полугодие текущего года обнаружили в столичном регионе более 2,1 тыс. случаев хищения электрической энергии», — говорится в сообщении.
Как уточняется, более 1,7 тыс. недобросовестных граждан потребляли электроэнергию с нарушениями правил учета. Согласно актам, объем безучетного потребления составил 82 млн кВтч на общую сумму почти 270 млн руб. Еще более 400 потребителей в первом полугодии 2018 г. года возместили МОЭСК стоимость потребленного ранее бездоговорного электричества на общую сумму более 460 млн руб. Ранее в отношении таких потребителей были составлены акты бездоговорного электропотребления на общий объем почти 90 млн кВтч.
В МОЭСК напомнили, что штраф за незаконное потребление электрической энергии составляет от 10 до 15 тыс. руб. — для физических лиц и от 100 до 200 тыс. — для юридических лиц.
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