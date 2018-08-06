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В Италии при покупке недвижимости под реставрацию можно сэкономить
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В Италии при покупке недвижимости под реставрацию можно сэкономить 

Prian.ru 5 часов назад
Фото: Prian.ru
«Гражданам РФ сейчас не выдают ипотеку в Италии», — рассказывает менеджер по работе с клиентами в компании Great Estate Юлия Шаренко. — Сейчас единственный способ для клиента из России получить финансирование от итальянского банка — это показать задекларированный источник дохода в одной из стран ЕС. Зато при покупке недвижимости под реставрацию оплата в любом случае осуществляется в рассрочку».
По словам специалиста, сумму за сам объект под реставрацию можно разделить на три части: задаток при предложении о покупке, вторая часть при предварительном договоре и остаток при нотариальном акте. Оплата за реконструкцию идет по мере выполнения работ после предоставления обязательного фото отчета от подрядчиков, под управлением архитектора.
Эксперт поделилась также информацией о средней стоимости подобных объектов недвижимости: «Если мы говорим о старинных средневековых городах центральной Италии, то здесь квартиру или апартаменты площадью 60-100 кв.м. под реконструкцию можно найти от €90 000. При этом хорошие реставрационные работы с использованием высококачественных материалов (использование материалов низкого качества в историческом центре запрещено законом) вам обойдется около €1000-1500 за кв.м».
«В каких регионах лучше всего покупать недвижимость под реставрацию? Если нужен дом для тихого семейного отдыха — то в небольших городках, с хорошей инфраструктурой, но не слишком людных, без толп туристов на улице, — говорит Юлия Шаренко. — Отличным примером являются Сан-Кашано-деи-Баньи — город на юге провинции Сиена с термальными источниками, Читта-делла-Пьеве — ближайший город Умбрии на границе с Тосканой с высоким уровнем жизни, но ценами на жилье на 20-30% ниже, а также Монтепульчано — прекрасный город, где снимали многие голливудские фильмы, но достаточно самобытный и «нетронутый» большим наплывом туристов. Если же вы ищете объект исключительно для сдачи в аренду — выбирайте Флоренцию, Рим или Милан».
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