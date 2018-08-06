В Артинском городском округе 36 детей-сирот получили ключи от квартир

В Свердловской области продолжается реализация программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Артинском городском округе в торжественной обстановке 36 человек получили ключи от новых квартир.

На приобретение жилых помещений в доме по улице Королева 55, Фонд жилищного строительства из областного бюджета направил 50,3 миллиона рублей. Общая площадь однокомнатных квартир, которые полностью готовы к проживанию и соответствуют санитарным и техническим требованиям, составляет 1203,4 квадратных метра.

Напутственные слова новоселам сказали заместитель управляющего Западным управленческим округом Андрей Язьков, глава администрации Артинского городского округа Алексей Константинов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков . Они поблагодарили губернатора и областное правительство, депутатов, Фонд жилищного строительства за последовательное решение в муниципалитетах проблемы жилья для детей-сирот. Градоначальник отметил, что в Артях это далеко не первый такой дом, и, надеется он, не последний. На сегодняшний момент еще у 34 детей-сирот возникло право на жилье.

Собравшимся на торжественное мероприятие артинцам дом понравился. Расположен он в удачном месте — рядом пруд, большой парк, магазин, есть детская площадка. Словом, здесь созданы все условия для нормальной жизни.

«Внутренняя отделка в квартирах тоже качественная, переделка не понадобится, не ожидала такое увидеть. Даже натяжной потолок есть. И все это свалилось, как снег на голову», — говорит Светлана Карамова.

«Меня впечатлила удобная планировка, большая придомовая территория, детская площадка. Большое спасибо строителям за труд и мастерство», — сказал выпускник Уральского медицинского университета Антон Щапов.

По данным Фонда жилищного строительства, с начала 2018 года уже 315 детей-сирот Свердловской области обрели собственное жилье. Согласно планам, еще около 500 жилых помещений до конца текущего года будут предоставлены детям-сиротам в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, поселке Белоярский, в Байкалово, Ачите и других муниципальных образований региона.