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Джей энд Ти Банк снизил ставки по рублевым вкладам
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Джей энд Ти Банк снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Теперь «Магнус» (на один год) открывается под 5,8% (ранее — под 6,1%), а «Магнус — Онлайн» (на один, три, шесть, девять месяцев и один год) — под 5,5—6,5% годовых (прежде — до 6,8%).
«Майский» (на один месяц, полгода и год) можно оформить под 5,2—6,5% годовых (ранее — до 6,8%).
Продуктовый виджет
Доходность «Накопительного» (на один год) составляет 5,5% (вместо 5,8%), а «Универсального» (на один год) — 4,5% годовых (до этого — 4,8%).
Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам — 500 тыс. рублей (по «Магнус — Онлайну» — 100 тыс. рублей). По «Накопительному» и «Универсальному» предусмотрено внесение дополнительных взносов. Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.
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