Плюс Банк предлагает вклад «Стабильный Плюс»

Плюс Банк с 8 августа ввел вклад «Стабильный Плюс».

Минимальная сумма при выплате процентов на счет вклада до востребования составит 50 тыс. рублей, а при выплате процентов на карточный счет — 100 тыс. рублей. Доходность депозита составит 7% годовых. Срок — 550 дней. Дополнительные взносы предусмотрены при выборе клиентом режима выплаты процентов на счет вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Расходные операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

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