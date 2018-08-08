Ещё
Плюс Банк предлагает вклад «Стабильный Плюс»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.00
74.17
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.79
+0.00 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Плюс Банк предлагает вклад «Стабильный Плюс» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Плюс Банк с 8 августа ввел вклад «Стабильный Плюс».
Минимальная сумма при выплате процентов на счет вклада до востребования составит 50 тыс. рублей, а при выплате процентов на карточный счет — 100 тыс. рублей. Доходность депозита составит 7% годовых. Срок — 550 дней. Дополнительные взносы предусмотрены при выборе клиентом режима выплаты процентов на счет вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Джей энд Ти Банк предлагает рефинансирование ипотеки для дольщиков Urban Group Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях Сборы группы «Альфа-Страхование» за первое полугодие выросли на 40,5%
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку57
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Российской экономике пророчат проблемы21
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение