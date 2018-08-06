Годовой рост цен на бензин в РФ в июле составил почти 12%

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин в России в июле впервые в 2018 году снизились в месячном выражении, по сравнению с июнем — на 0,2%, говорится в материалах Росстата

При этом к декабрю 2017 года бензин в июле подорожал на 9,2%. Рост цен в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года составил 11,8%.

"Четвертый месяц подряд среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в июле стало дороже на 5,2%. При этом цены на бензин автомобильный снизились на 0,2%", — говорится в материалах статистического ведомства.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.