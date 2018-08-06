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Пушкиногорский инвестор представил проект по строительству парк-отеля
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Пушкиногорский инвестор представил проект по строительству парк-отеля 

Псковская губерния 4 часа назад
Генеральный директор ООО «Гарда» Виктор Скибин представил на заседании совета по инвестициям администрации Псковской области инвестиционный проект по строительству парк-отеля «Кренёвка»: его планируют возвести в 12 километрах от Пушкинских Гор. Проект предусматривает наличие в парк-отеле спа-комплекса, гостиничного комплекса на 50 номеров, верёвочного парка. Сумма инвестиций составит 37 млн рублей. По словам Скибина, проект также предусматривает вторую и третью очередь строительства: во вторую очередь включено возведение ещё одного гостиничного корпуса на 50 номеров, двадцати коттеджей, танцующих фонтанов и другой инфраструктуры. Третья очередь предусматривает стриотельство трассы для лыжников и биатлонистов — с целью загрузить парк-отель в зимнее время. Скибин отметил, что для реализации проекта нужна помощь властей по строительству участка дороги в 1,5 километра и ремонт участка в 4,5 километра. Кроме того, мощность электричества на территории Кренёвки необходимо увеличить с 400 до 800 кВ. В итоге участники совета признали проект стратегическим. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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