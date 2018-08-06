Более 300 земельных участков предоставят многодетным семьям Балашихи до конца 2018 года

Более 300 земельных участков под жилищное строительство планируют предоставить многодетным семьям Балашихи до конца текущего года, сообщил глава города Сергей Юров

«До конца 2018 года мы планируем предоставить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 302 многодетным семьям Балашихи. Земли будут выделяться в Шатурском городском округе Московской области. Размер участков — около 10 соток», — сказал Юров.

Он добавил, что список на получение земли формируется по мере поступления заявлений. После участки распределяются между заявителями путем жеребьевки.

Чтобы встать в очередь на получение земельного участка, нужно подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства. Решение о постановке в очередь принимается в течение месяца.