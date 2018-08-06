Ещё
Цены на загородную недвижимость в Московском регионе выросли почти на 7% за полгода
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Цены на загородную недвижимость в Московском регионе выросли почти на 7% за полгода 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
По итогам первого полугодия 2018 года на первичном рынке загородной недвижимости Московского региона объем предложения сократился на 16,5%, а цены выросли на 6,9%, говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании «Метриум».
За полугодие на первичном рынке загородной недвижимости Московского региона представлено 40 поселков с общим объемом предложения порядка 855 домовладений. С начала года на локальный рынок не вышло ни одного нового поселка. За квартал выборка сократилась на 3,8%, с начала года — на 16,5%.
«Средняя цена предложения на первичном рынке загородной недвижимости по итогам первого полугодия 2018 года составила в выборке 135 275 рублей. С начала года ценовой показатель вырос на 6,9%. Положительная динамика обусловлена в первую очередь вымыванием с рынка имеющегося предложения. Кроме того, влияние оказал рост курса доллара (часть лотов экспонируется в валюте)», — отмечается в материале.
Средняя площадь дома на первичном загородном рынке в конце июня 2018 года составила 488,7 квадратных метра. С начала года показатель увеличился на 3,3%, что связано с изменением структуры предложения. Положительная динамика среднего показателя отмечена по следующим направлениям: Минское (+14,9%), Киевское (5,3%), Рублево-Успенское (3%). Уменьшение средней площади предложения зафиксировано на Дмитровском и Новорижском шоссе.
К концу июня года средняя стоимость домовладения составила 66,2 миллиона рублей. За отчетный период она выросла на 7%. За шесть месяцев средний бюджет увеличился на Рублево-Успенском (+20,0%) и Киевском шоссе (+6,2%). Снижение наблюдалось на Новорижском (-13,9%), Минском (-13,5%) и Дмитровском направлении (-4,6%).
«Низкая девелоперская активность последних лет обусловлена снижением спроса в сегменте по сравнению с докризисными временами. Тем не менее, определенный интерес к формату сохраняется, чему в немалой степени способствуют гибкие условия покупки. Индивидуальные рассрочки, ипотечные программы с банками-партнерами и акционные предложения встречаются почти в каждом поселке. На некоторые лоты дисконт доходит до 25-30%, как правило, это давно экспонируемые «морально устаревшие» коттеджи», — пояснил управляющий директор «Метриум Премиум», участник партнерской сети CBRE Илья Менжунов.
По его словам, самой актуальной тенденцией, перешедшей с рынка городской недвижимости, стало стремление покупателей к приобретению жилья с финишной отделкой — такой запрос появляется сегодня все чаще.
«Некоторые ожидания предполагают и более полную комплектацию дома, включающую мебель и бытовую технику. Современные покупатели не готовы тратить свое время на разработку дизайна и ремонтные работы, а застройщики в свою очередь предлагают им такие решения, выставляя в продажу лоты с чистовой отделкой», — заключил эксперт.
РИАМО: последние новости
Для дольщиков Urban Group с 6 августа откроют программу рефинансирования ипотеки Основатель «Донстроя» теряет проект «Нескучный Home & Spa» в Москве Почти 70 объектов рядом с метро Москвы выставили на аукционы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени94
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение