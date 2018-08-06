Цены на загородную недвижимость в Московском регионе выросли почти на 7% за полгода

По итогам первого полугодия 2018 года на первичном рынке загородной недвижимости Московского региона объем предложения сократился на 16,5%, а цены выросли на 6,9%, говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании «Метриум».

За полугодие на первичном рынке загородной недвижимости Московского региона представлено 40 поселков с общим объемом предложения порядка 855 домовладений. С начала года на локальный рынок не вышло ни одного нового поселка. За квартал выборка сократилась на 3,8%, с начала года — на 16,5%.

«Средняя цена предложения на первичном рынке загородной недвижимости по итогам первого полугодия 2018 года составила в выборке 135 275 рублей. С начала года ценовой показатель вырос на 6,9%. Положительная динамика обусловлена в первую очередь вымыванием с рынка имеющегося предложения. Кроме того, влияние оказал рост курса доллара (часть лотов экспонируется в валюте)», — отмечается в материале.

Средняя площадь дома на первичном загородном рынке в конце июня 2018 года составила 488,7 квадратных метра. С начала года показатель увеличился на 3,3%, что связано с изменением структуры предложения. Положительная динамика среднего показателя отмечена по следующим направлениям: Минское (+14,9%), Киевское (5,3%), Рублево-Успенское (3%). Уменьшение средней площади предложения зафиксировано на Дмитровском и Новорижском шоссе.

К концу июня года средняя стоимость домовладения составила 66,2 миллиона рублей. За отчетный период она выросла на 7%. За шесть месяцев средний бюджет увеличился на Рублево-Успенском (+20,0%) и Киевском шоссе (+6,2%). Снижение наблюдалось на Новорижском (-13,9%), Минском (-13,5%) и Дмитровском направлении (-4,6%).

«Низкая девелоперская активность последних лет обусловлена снижением спроса в сегменте по сравнению с докризисными временами. Тем не менее, определенный интерес к формату сохраняется, чему в немалой степени способствуют гибкие условия покупки. Индивидуальные рассрочки, ипотечные программы с банками-партнерами и акционные предложения встречаются почти в каждом поселке. На некоторые лоты дисконт доходит до 25-30%, как правило, это давно экспонируемые «морально устаревшие» коттеджи», — пояснил управляющий директор «Метриум Премиум», участник партнерской сети CBRE Илья Менжунов.

По его словам, самой актуальной тенденцией, перешедшей с рынка городской недвижимости, стало стремление покупателей к приобретению жилья с финишной отделкой — такой запрос появляется сегодня все чаще.

«Некоторые ожидания предполагают и более полную комплектацию дома, включающую мебель и бытовую технику. Современные покупатели не готовы тратить свое время на разработку дизайна и ремонтные работы, а застройщики в свою очередь предлагают им такие решения, выставляя в продажу лоты с чистовой отделкой», — заключил эксперт.