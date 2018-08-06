Жители Невинномысска задолжали 4,5 млн рублей за капремонт

Жильцы многоквартирных домов Невинномысска Ставропольского края задолжали за капитальный ремонт почти на 4,5 млн руб., пишет Newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.

«За первое полугодие 2018 года мировыми судьями в отношении жильцов многоквартирных домов, несвоевременно или не полностью уплативших взносы на капитальный ремонт, вынесли 438 судебных приказов о взыскании взносов на капитальный ремонт на общую сумму почти 4,5 млн руб.», — следует из сообщения.

Список должников опубликован на сайте администрации города.